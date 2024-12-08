Сидельников считает, что Евлоев заслужил титульный поединок против Топурии

8 декабря, 23:11
Спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился впечатлениями от победы Мовсара Евлоева над Алджамейном Стерлингом на UFC 310.
«Не ожидал, что бой Евлоева и Стерлинга будет настолько динамичным и хорошим. Думал, что будет скучновато из-за борьбы, но этот поединок оказался очень интересным, я под впечатлением. Евлоев заслуженно и безоговорочно выиграл, кайфанул от этого боя. Турнир вообще получился довольно неплохим. Заслужил ли Евлоев титульный бой с Илией Топурией? Почему нет? Он идет на хорошей серии, победил бывшего чемпиона, который входит в топ весовой категории. Надо Евлоеву давать что-то большее», — цитирует Сидельникова MMA.Metaratings.ru.
8 декабря на турнире UFC 310 Евлоев победил Стерлинга единогласным судейским решением. 30-летний россиянин провел 19 боев в профессиональных ММА и во всех одержал победу.