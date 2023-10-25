Сидельников: «Буду поддерживать Павловича, но все же у Аспиналла большие шансы в этом поединке»

Российский боец Кирилл Сидельников оценил шансы россиянина Сергея Павловича в бою против англичанина Тома Аспиналла на UFC 295 в Нью-Йорке.

«Я, как россиянин, полностью буду поддерживать Сергея, но все же у Аспиналла большие шансы... Поставлю 60 на 40 в процентном соотношении в пользу англичанина. Он сильный физически, вынослив, хорошо двигается и обладает хорошими навыками в партере. Сереге будет тяжело. Нашему бойцу нельзя позволить сопернику переводить себя на настил — надо навязать свои правила игры. Это действительно серьезная проверка. Сергей был как запасной вариант на бой Миочича против Джонса, а следовательно, прошел огромный лагерь и находится в отличной форме. Да, он готовился к другим оппонентам, а значит, придется перестроиться. Ментально и психологически», — цитирует Сидельникова RT.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке и станет соглавным событием турнира.

В своем последнем поединке Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде, Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом.