Сильва подерется с Сонненом по правилам бокса 15 июня

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва проведет прощальный бой со своим старым оппонентом — Чейлом Сонненом, с которым он дрался дважды в UFC. Первый поединок спортсменов включен в Зал славы организации.

Очередной бой Сильвы и Соннена состоится по правилам бокса 15 июня в бразильском Сан-Паулу. Это будет закрытое мероприятие, на которое пригласят 600 VIP-гостей. Как сообщает издание Sherdog, о других боях в карде будет объявлено в ближайшие дни.

В первом бою Сильва (34-11) победил Соннена (31-17) сабмишном в пятом раунде на UFC 117, при том, что Чейл побеждал по судейским запискам. Бой состоялся 17 августа 2010-го года в американском Окленде.

Во втором поединке Сильва победил техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 7 июля 2012-го года на UFC 148 на MGM Grand Garden Arena в американском Парадайсе.