Ган после победы над Волковым: «Недоволен своим выступлением»

Сегодня, 08:21
Француз Сирил Ган прокомментировал победу над россиянином Александром Волковым на турнире UFC 310.
Судьи отдали победу французу раздельным решением — 29:28, 28:29, 29:28.
«Да, я победил, но я недоволен своим выступлением. В любом случае судьи все-таки выбрали меня», — сказал Ган после боя.
36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.