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Сегодня, 12:41

Следующий поединок Махачев проведет против Оливейры или Гейджи

Алина Савинова
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Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, рассказал, кто может стать следующим соперником российского бойца.

«Либо Гейджи, либо Оливейра. Мне, как менеджеру и фанату, интереснее был бы Гейджи. Для публики это интереснее, новый этап, новый вызов. С Оливейрой все прошло в одностороннем порядке, многие сомневаются, что он сможет что-то противопоставить. Бой с Гейджи будет чем-то новым», — приводит ТАСС слова Магомедова.

21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Махачев в реванше с Александром Волкановски победил соперника нокаутом в первом раунде. Всего на счету 32-летнего россиянина 25 побед и 1 поражение в ММА. Он является чемпионом UFC в легком весе.

Источник: https://tass.ru/sport/19629707
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
ММА
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