Смит заменит Мурзаканова и встретится с Халилом Раунтри на UFC Fight Night 233

Американский полутяжеловес Энтони Смит сразится с Халилом Раунтри на турнире UFC Fight Night 233, который пройдет в ночь на 10 декабря в Лас-Вегасе. Бойцы сразятся в со-главном событии вечера.

Изначально Раунтри должен был встретиться с непобежденным россиянином Азаматом Мурзакановым и бой должен был состояться на турнире UFC on ESPN 52, который пройдет в ночь на 3 декабря в Остине (Техас, США). Бой был отменен из-за болезни пневмонией Мурзаканова.

Смит — экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. На его счету 37 побед и 18 поражений, у Раунтри — 12 побед и 5 поражений.