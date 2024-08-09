Соннен назвал самую главную звезду UFC

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) считает, что с победой Умара Нурмагомедова (18-0) над Кори Сэндхагеном (17-5) легчайший дивизион получил новую жизнь.

«Кстати, поздравляю дивизион. Я имею в виду, что раньше этот дивизион был просто скучным. Бои в этом дивизионе заменяли снотворное. Теперь же бойцы этой весовой дерутся в мейн-ивенте.

Шон О'Мэлли сейчас самая большая звезда, поскольку Конор [Макгрегор] отсутствует. Так что О'Мэлли здесь самая главная звезда», – сказал Соннен на шоу Good Guy/Bad Guy.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

О'Мэлли и Мераб Двалишвили (17-4) подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.