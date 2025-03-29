Соннен сообщил о согласовании боя Джонса и Аспиналла

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен сообщил, что объединительный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом может состояться в ноябре в Нью-Йорке.

«Они договорились о бое между Джонсом и Аспиналла накануне поединка между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым. Это инсайдерская информация, которую вы больше нигде не услышите. Соглашение о бое существует, по крайней мере, на словах. Я предполагаю, что он состоится в ноябре в Нью-Йорке. И это уже не инсайдерская информация. Просто я знаю, что UFC проводит турнир в Нью-Йорке в ноябре, а затем в Лас-Вегасе в декабре», — цитирует Соннена MMA Fighting.

37-летний Джонс свой последний бой провел 16 ноября на турнире UFC 309, победив Стипе Миочича техническим нокаутом. На его счету 28 побед и 1 поражение (дисквалификация за запрещенные приемы). 31-летний Аспиналл одержал 15 побед (11 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.