Соперник Шары Буллета снялся с боя. Россиянин подерется с дебютантом

Бразильский средневес Жоилтон Луттербах (38-10) незадолго до турнира UFC on ABC 6 снялся с боя против Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова (13-0).

На замену ему выйдет дебютант лиги, бразилец Антонио Троколи (12-3). Бой состоится 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Троколи ранее выступал на Претендентской серии Даны Уайта, где его бой против Кеннета Берга (9-1) был признан несостоявшимся. На его счету три победы нокаутом, пять — сабмишном и четыре — решением судей.