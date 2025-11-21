Видео
Сегодня, 19:44

Сперцян пожелал Царукяну удачи перед поединком с Хукером на UFC Fight Night 265

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пожелал удачи российско-армянскому бойцу Арману Царукяну перед поединком с австралийцем Дэном Хукером на UFC Fight Night 265.

«Давайте вместе пожелаем Арману удачи завтра! Вперед, брат», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

Бой первого номера рейтинга UFC в легком весе Царукяна и Хукера возглавит турнир UFC Fight Night 265, который пройдет на «ABHA Арене» в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября.

Источник: Telegram-канал Эдуарда Сперцяна
    21.11.2025

