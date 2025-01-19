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Сегодня, 18:25

Спортивный директор Ural FC восхитился удушающим приемом Махачева против Мойкано

Владислав Маслов
Корреспондент
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Спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился эмоциями от приемов Ислама Махачева в бою с Ренато Мойкано на UFC 311.

«Сегодня Ислам показал себя прагматичным бойцом. Мы знаем, что Махачев хорош во всех аспектах. Мойкано — это опасный соперник в начале раунда, он не теряется и будет рисковать, что мы увидели. Удары у него действительно жесткие. Ислам принял на себя пару панчей, понял, что не стоит показывать с Мойкано супершоу. Он прагматично перевел Ренато в партер и сделал то, что умеет лучше всего — взял и задушил.

Перед турниром я сказал, что бой закончится удушающим приемом в первом раунде или во втором. Махачев почувствовал определенную мощь Мойкано, не стал рисковать, сделал то, что он делает лучше всех», — сказал Сидельников MMA.Metaratings.ru.

Махачев победил Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде и оформил четвертую защиту пояса, установив рекорд UFC по этому показателю в легком весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
UFC
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