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Сегодня, 11:54

Чимаев — о переходе в средний вес: «Я уже не голоден»

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что сейчас он больше тренируется и чаще ест, в то время как раньше ему приходилось питаться только рисом, рыбой и курицей.

«Это другая весовая категория [средний вес], другая энергетика, мы питаемся по-другому, мы уже не голодны. В весе 77 килограмм [полусредний вес] я ел только рис, рыбу и курицу. Это безумие. Сейчас больше тренировок, чем раньше, больше еды, больше энергии, другая сила, другая энергия, так что все хорошо. Вес все равно надо снижать, но не так сильно, как раньше.

Я дрался с Джеральдом Мершартом в этой весовой категории. Я уничтожил его одним ударом. Это моя реальная сила. Ребята не понимают, что их ждет», — сказал Чимаев на своем YouTube-канале.

Чимаев свой следующий бой проведет против бразильца Пауло Косты (14-2). Поединок состоится в рамках среднего веса и станет со-главным событием турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Хамзат Чимаев
UFC
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