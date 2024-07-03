Стал известен файткард боксерского вечера Минеев — Исмаилов

Стал известен файткард самого ожидаемого боксерского события года «Минеев — Исмаилов».

Боец из Калмыкии Чингиз «Хан» Натыров встретится с Серхио Даниэлем Росалезом 8(1)-2-0.

Евгений Ганин в тяжелом дивизионе сразится с африканским бойцом Оливером Даундой. Артур Соловьев и Андрей Гончаров дебютируют в профессиональном боксе.

Также предстоит увидеть бой Дениса Погодина и Марата Исаева.

Поединки состоятся 20 июля на площадке «Live Арена» в Московской области.

Главный поединок

1. свыше 90 кг: Магомед Исмаилов (Россия) — Владимир Минеев (Россия), 8 раундов

Со-главный поединок

2. 55,2 кг: Чингиз Натыров (Россия) — Серхио Даниэль Росалез (Аргентина), 6 раундов

3. свыше 90 кг: Евгений Ганин (Россия) — Оливер Даунда (Камерун), 4 раунда

4. 75 кг: Артур Соловьев (Россия) — Андрей Гончаров (Россия), 4 раунда

Основной кард

5. 80 кг: Марат Исаев (Россия) — Денис Погодин (Россия), 4 раунда

6. 76,2 кг: Кулбир Дакка (Индия) — Харон Запольский (Россия), 6 раундов

7. 65 кг: Карен Маргарян (Армения) — Айбар Нуралиев (Россия), 4 раунда

8. 76,2 кг: Дакка Гурмаев (Россия) — Максим Попов (Россия), 4 раунда

9. 76,2 кг: Марат Хасанов (Россия) — Амирбек Гаджиев (Россия), 4 раунда

10. 68 кг: Хурсанд Иманкулиев (Туркменистан) — Вардан Мартоян (Россия),

4 раунда