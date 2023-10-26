Стало известно, когда Сауль Альварес планирует подраться с Мунгуей и Бенавидесом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) рассматривает в качестве следующих оппонентов Хайме Мунгую (42-0) и обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (27-0), сообщает инсайдер Сальвадор Родригес. Бой с Мунгуей должен состояться в мае 2024-го, а с Бенавидесом — в сентябре.

При этом у Альвареса есть обязательства перед Showtime. Несмотря на то что Showtime больше не планирует проводить боксерские бои после 2023 года, у них все еще остаются два PPV-боя по контракту с Альваресом, которые необходимо провести в следующем году до их окончания.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.