Стерлинг обвинил Евлоева в употреблении допинга: «У меня нет доказательств, но он жульничает»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) уверен, что пятый номер рейтинга в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) употребляет допинг.

«Судя по тому, что я слышал, этот человек не совсем честен в спорте. Люди могут говорить: «У вас нет доказательств». Но я могу сказать: «Друг, то же самое люди говорили о Ти Джее Диллашоу много лет назад, а он учил людей, как использовать стероиды». Коди Гарбрандт вывел его на чистую воду на пресс-конференции, и все замяли это, сказав Ти Джею прямо в лицо, что он учил всех в зале, как это делать.

Эти разговоры не сильно отличаются от тех, что я вел о Мовсаре. Я думаю, что там, где есть подозрения, там и правда. Есть ли у меня весомые доказательства? Например, видел ли я, как парень втыкает иглу себе в зад? Нет. Но в конце концов только он сам и его совесть будут знать, чист ли он в спорте. Я искренне верю, что он понимает, что жульничает. И думаю, что я могу победить его. Это лишь мое мнение, и пусть победит сильнейший», — сказал Стерлинг в интервью Home of Fight.

Евлоев и Стерлинг подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.