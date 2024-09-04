Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:06

Стерлинг обвинил Евлоева в употреблении допинга: «У меня нет доказательств, но он жульничает»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) уверен, что пятый номер рейтинга в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) употребляет допинг.

«Судя по тому, что я слышал, этот человек не совсем честен в спорте. Люди могут говорить: «У вас нет доказательств». Но я могу сказать: «Друг, то же самое люди говорили о Ти Джее Диллашоу много лет назад, а он учил людей, как использовать стероиды». Коди Гарбрандт вывел его на чистую воду на пресс-конференции, и все замяли это, сказав Ти Джею прямо в лицо, что он учил всех в зале, как это делать.

Эти разговоры не сильно отличаются от тех, что я вел о Мовсаре. Я думаю, что там, где есть подозрения, там и правда. Есть ли у меня весомые доказательства? Например, видел ли я, как парень втыкает иглу себе в зад? Нет. Но в конце концов только он сам и его совесть будут знать, чист ли он в спорте. Я искренне верю, что он понимает, что жульничает. И думаю, что я могу победить его. Это лишь мое мнение, и пусть победит сильнейший», — сказал Стерлинг в интервью Home of Fight.

Евлоев и Стерлинг подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Украинец назвал российского атлета «недоразумением» на Паралимпиаде
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подали на развод
Задержаны подозреваемые в краже оборудования на 3 млрд рублей из порта в Керчи
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
В РФ обнаружили мужские добавки с сильнодействующим рецептурным веществом
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Сегодня
Вчера
Неделя