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Сегодня, 05:00

Стерлинг — О'Мэлли: время начала боя и где смотреть трансляцию UFC 292

Стерлинг и О'Мэлли подерутся на турнире в UFC 292 20 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шон О&amp;#039;Мэлли.
Фото Global Look Press
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В ночь с 19 на 20 августа, в Бостоне Алджамейн Стерлинг подерется с Шоном О'Мэлли в главном бою турнира UFC 292. Время начала ранних прелимов — в 1.30 по московскому времени, прелимов — 3.00. Поединки основного карда стартуют в 5.00.

Видеотрансляцию основного карда покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец!», также посмотреть прямой эфир можно по платной подписке на Окко в разделе «Спорт». Весь турнир будет доступен на платформе UFC Fight Pass.

Алджэмейн Стерлинг провел 26 поединков, в которых проиграл три раза и одержал 23 победы. В предыдущем бою против Генри Сехудо 7 мая этого года победил раздельным решением судей.

Шон О'Мэлли за всю свою карьеру провел 18 боев, в которых одержал 16 побед и лишь один раз проиграл, еще один поединок был отменен. Последняя схватка состоялась в октябре прошлого года, тогда он победил раздельным решением судей Петра Яна.

Алджамейн Стерлинг
Шон О`Мэлли
UFC
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