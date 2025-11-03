Видео
3 ноября, 15:07

Стерлинг предложил провести бой за временный титул в тяжелом весе UFC

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, американец Алджамейн Стерлинг предложил провести бой за временный титул в тяжелом весе.

«Бой за временный титул — это самый разумный вариант, пока Аспиналл выздоравливает. Только Акоста знает, как снять проклятие поражения после тычка в глаз. Покажи нам путь, избранный», — написал Стерлинг в социальных сетях.

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл получил тычок сразу в два глаза в бою против Сирила Гана на турнире UFC 321 в Абу-Даби, который прошел 25 октября 2025 года. Поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся.

