Стерлинг: «Поведение Мокаева — это низко и недостойно»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) прокомментировал нежелание матчмейкеров лиги подписывать новый контракт с Мухаммадом Мокаевым (13-0).

«Я думаю, что это неверное решение. Не было причин выгонять его. Можно сказать, что Мокаев сам спровоцировал конфликт. Однако в драках всегда участвуют двое. Они с Кейпе ссорились даже в мечети, а теперь и в гостинице. Это очень странно: делать вид, что хочешь сфотографироваться с человеком, а потом подло ударить его.

Я считаю, что такое поведение низко и недостойно. То, что сделал Мокаев, было грязным поступком. Однако бой состоялся, и Кейпе сражался с травмой. Говорят, что Мокаева предупреждали, чтобы он не боролся так часто. Но против Кейпе он не так уж часто использовал борьбу. Это был хороший бой, но внимание отвлекло их противостояние», – сказал Стерлинг на своем YouTube-канале.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.