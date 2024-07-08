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Сегодня, 12:53

Стерлинг: «Евлоев продолжает придумывать отговорки. Пусть соглашается на мои условия»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) заявил, что пятый номер рейтинга в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) отказывается с ним драться.

«Я думаю о поединке против Диего Лопеса в Sphere. Это отличная арена для такого боя. Я не понимаю, почему Мовсар Евлоев не соглашается на бой со мной. Я назначил ему дату, но он продолжает придумывать отговорки. Либо он соглашается на мои условия, либо я буду драться с другим соперником. Диего Лопес, если ты согласен, давай проведем бой в Sphere 14 сентября», — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
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