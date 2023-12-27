Стерлинг шокирован низким количеством проданных трансляций за бой с О'Мэлли: «Этот парень не суперзвезда»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) признался, что был удивлен количеством проданных трансляций на UFC 292, где в главном бою он дрался с чемпионом легчайшего веса Шоном О'Мэлли (17-1).

«Я получил данные о просмотрах, мы с женой просмотрели их, и я просто сказал: «И этот парень говорит, что он суперзвезда?» — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале, не раскрывая конкретных цифр. — Я такой: «Боже мой». Когда я увидел цифры, я сказал: «Если бы я хоть немного представлял, что будет именно так, я бы взял отпуск»».

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.