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Сегодня, 12:05

Стерлинг: «Евлоев — это Двалишвили в полулегком весе»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) заявил, что шестой номер рейтинга в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) — это такой же выносливый боец, как и чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4).

«Бой с Мовсаром — это тяжелый бой. Многие считают его скучным бойцом, но я думаю, что он на самом деле хорош. Он умный боец, никогда не попадает в невыгодные для себя позиции, а если такое происходит, то он всегда выпутывается. У него отличная выносливость. Честно говоря, я думаю, что он версия Мераба в полулегком весе», — сказал Стерлинг на YouTube-канале Даниэля Кормье.

Евлоев и Стерлинг подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.

Алджамейн Стерлинг
Мераб Двалишвили
Мовсар Евлоев
UFC

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