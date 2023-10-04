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Сегодня, 09:58

Стипе Миочич назвал бойцов с самым тяжелым ударом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) отметил, что экс-чемпионы в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) и Джуниор дос Сантос (22-10), а также Марк Хант (13-14) и Рой Нельсон (24-19) обладали сильными ударами.

«Кто бьет сильнее всех? Все они бьют сильно. Я никогда не задумывался, кто бьет сильнее. Франсис, конечно, бьет сильно. Джуниор дос Сантос бьет очень сильно. Марк Хант бьет очень сильно, как и Рой Нельсон. Все они бьют сильно», — сказал Миочич в интервью Bloody Elbow.

Экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) и Миочич возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Жуниор Дос Сантос
Марк Хант
Рой Нельсон
Стипе Миочич
Франсис Нганну
UFC
ММА
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