Стивен Томпсон дал прогноз на бой Эдвардса и Ковингтона

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон (17-6) предполагает, что действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) победит третьего номера рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтона (17-3).

«Мне нравится Леон. Мы видели, что произошло между Ковингтоном и Усманом. Если вспомнить тот бой, то я верю, что Леон Эдвардс более сильный полусредневес. Я чувствую, что бой пройдет в стойке. Даже Усман не смог удержать Леона, он тут же поднялся. А в первом бою Леон повалил его, чего не смог сделать Колби. Леон, безусловно, лучше как ударник. Единственное, что, на мой взгляд, есть у Колби, — это кардио. Эдвардс очень опасен от начала и до самого конца боя, и это пугает. Я предполагаю, что Леон выиграет, потому что он лучше в стойке», — сказал Томпсон в эфире The MMA Hour.

Эдвардс и Ковингтон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.