Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:42

Стивен Томпсон: «Шавкат Рахмонов пугает, у него нет слабых мест»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон (17-6) уверен, что его бой с пятым номером рейтинга Шавкатом Рахмоновым (17-0) получится зрелищным.

«Несколько лет назад матчмейкеры предложили мне подраться с ним [Рахмоновым], и я отказался просто потому, что я не знал, кто он такой, — сказал Томпсон в интервью Submission Radio. — После этого я стал следить за ним, и я понял, что он — зверь. Что он сотворил с Джеффом Нилом и Нилом Магни! Он непобедим, у него 100 процентов досрочных побед.
В то время меня вызвал на бой Камару Усман, и я подумал: «Что может быть лучше, чем победить Усмана и вновь драться за титул?» Но у UFC были другие планы. Сейчас Шавката называют следующим чемпионом UFC в полусреднем весе, и я такой: «Погнали!» Он непобедим, он пугает, у него нет слабых мест, он не боится драться в стойке, и этот бой будет интересен фанатам. Он один из тех, кто хочет победить досрочно. Он не будет удерживать тебя и сушить бой, чтобы просто победить. Я уверен, что у нас получится очень зрелищный бой».

Рахмонов и Томпсон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Шавкат Рахмонов
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Карпин — о матче с ЦСКА в метель: «Надо быть дебилом, чтобы принимать такое решение»
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слухи о возможном увольнении
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Петтис рассказал, заслуживает ли Махачев первого места в рейтинге pound for pound