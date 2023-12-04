Стивен Томпсон: «Шавкат Рахмонов пугает, у него нет слабых мест»

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон (17-6) уверен, что его бой с пятым номером рейтинга Шавкатом Рахмоновым (17-0) получится зрелищным.

«Несколько лет назад матчмейкеры предложили мне подраться с ним [Рахмоновым], и я отказался просто потому, что я не знал, кто он такой, — сказал Томпсон в интервью Submission Radio. — После этого я стал следить за ним, и я понял, что он — зверь. Что он сотворил с Джеффом Нилом и Нилом Магни! Он непобедим, у него 100 процентов досрочных побед.

В то время меня вызвал на бой Камару Усман, и я подумал: «Что может быть лучше, чем победить Усмана и вновь драться за титул?» Но у UFC были другие планы. Сейчас Шавката называют следующим чемпионом UFC в полусреднем весе, и я такой: «Погнали!» Он непобедим, он пугает, у него нет слабых мест, он не боится драться в стойке, и этот бой будет интересен фанатам. Он один из тех, кто хочет победить досрочно. Он не будет удерживать тебя и сушить бой, чтобы просто победить. Я уверен, что у нас получится очень зрелищный бой».

Рахмонов и Томпсон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.