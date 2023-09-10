Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:47

Стрикленд: «Что это? Это гребаный сон? «Кто-нибудь ударьте меня»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Американец Шон Стрикленд прокомментировал победу в главном поединке UFC 293 над новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Что это? Что это? Это гребаный сон? Кто-то ударьте меня. В жизни бы не подумал, что буду сейчас здесь. Я не из тех, кто плачет блин, но еле держусь сейчас.

Иззи — жесткий пацан с огромной коллекцией нокаутов, он побил большинство моих друзей без труда. В какие-то моменты я сомневался в себе.

Спасибо фанам из Австралии, вы мотивировали меня. Я не шучу. Когда я выходил на бой, я слышал вас, в 4-м раунде я слышал вас, спасибо вам. Это зарядило меня. Я пахал так сильно, я жертвую ММА-богам столько мозговых клеток каждый день. Я думал, что выйду сегодня из клетки окровавленным и переломанным, и в шоке, что вышло по-другому. Это первый раз, когда у меня нет слов. Хочу сказать, что этот пояс на моей талии ни хера не значит, То, как вы живете эту жизнь каждый день, то какой вы дома — это важнее любого титула", — сказал Стрикленд в октагон-интервью.

Стрикленд стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся в главном событии турнира UFC 293 в Сиднее, Австралия.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бывшая жена Бивола рассказала, почему развелась с мужем-боксером
Американка Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open
Илон Маск назвал настоящего управляющего Америкой вместо Байдена
Оппозиция Польши пообещала отдать под суд нынешнее правительство
Шарль Мишель назвал цинизмом инициативу по поставке российского зерна в Африку
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC 293: Стрикленд победил Адесанью и другие результаты турнира

Волков рассказал, что его удивило в бою с Туивасой