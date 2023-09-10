Стрикленд: «Что это? Это гребаный сон? «Кто-нибудь ударьте меня»

Американец Шон Стрикленд прокомментировал победу в главном поединке UFC 293 над новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Что это? Что это? Это гребаный сон? Кто-то ударьте меня. В жизни бы не подумал, что буду сейчас здесь. Я не из тех, кто плачет блин, но еле держусь сейчас.

Иззи — жесткий пацан с огромной коллекцией нокаутов, он побил большинство моих друзей без труда. В какие-то моменты я сомневался в себе.

Спасибо фанам из Австралии, вы мотивировали меня. Я не шучу. Когда я выходил на бой, я слышал вас, в 4-м раунде я слышал вас, спасибо вам. Это зарядило меня. Я пахал так сильно, я жертвую ММА-богам столько мозговых клеток каждый день. Я думал, что выйду сегодня из клетки окровавленным и переломанным, и в шоке, что вышло по-другому. Это первый раз, когда у меня нет слов. Хочу сказать, что этот пояс на моей талии ни хера не значит, То, как вы живете эту жизнь каждый день, то какой вы дома — это важнее любого титула", — сказал Стрикленд в октагон-интервью.

Стрикленд стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся в главном событии турнира UFC 293 в Сиднее, Австралия.