Американский боец ММА среднего веса Шон Стрикленд проведет бой с бразильцем Паулу Костой в соглавном событии турнира UFC 302 2 июня в Ньюарке (США). Их поединок на арене «Пруденшал-центр» начнется примерно в 06.30 мск.

Смотреть бой Стрикленд — Коста можно будет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию поединка также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

В ночь с 1 на 2 июня «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302.

У 33-летнего Стрикленда, который занимает первое место в рейтинге средневесов UFC, в профессиональном ММА — 28 побед и шесть поражений. В активе 33-летнего Косты в смешанных единоборствах — 13 побед и три поражения. Бразилец располагается на седьмой строчке дивизиона среднего веса в UFC.

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