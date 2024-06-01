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Сегодня, 06:15

Стрикленд — Коста: время начала и где смотреть бой UFC 302

Стрикленд и Коста подерутся на турнире UFC 302 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Шон Стрикленд.
Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press
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Американский боец ММА среднего веса Шон Стрикленд проведет бой с бразильцем Паулу Костой в соглавном событии турнира UFC 302 2 июня в Ньюарке (США). Их поединок на арене «Пруденшал-центр» начнется примерно в 06.30 мск.

Смотреть бой Стрикленд — Коста можно будет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию поединка также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

В ночь с 1 на 2 июня «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302.

У 33-летнего Стрикленда, который занимает первое место в рейтинге средневесов UFC, в профессиональном ММА — 28 побед и шесть поражений. В активе 33-летнего Косты в смешанных единоборствах — 13 побед и три поражения. Бразилец располагается на седьмой строчке дивизиона среднего веса в UFC.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Ислам Махачев (слева) и&nbsp;Дастин Порье. UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию
Паулу Коста
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