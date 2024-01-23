Стрикленд назвал причину своего поражения дю Плесси

Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) заявил, что он проиграл из-за того, что Дрикус дю Плесси (20-2) нанес ему удар головой, из-за чего он не смог видеть на один глаз.

«Я не пошел на поводу у трусов и не сказал врачу, что не вижу, иначе бой был бы признан несостоявшимся... Единственная причина, по которой ты взял у меня раунд, – это то, что я не видел... Я выиграл тот бой, и мир знает, что я выиграл тот бой... Пояс, который они тебе дали, никогда не сделает тебя чемпионом, наслаждайся», – написал Стрикленд в соцсетях.

«Почему бы тебе не поплакать об этом... ВНОВЬ», – ответил дю Плесси, добавив: «Чуть не забыл, спасибо тебе, Дрэйк».

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47–48, 48–47, 48–47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.