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Сегодня, 13:29

Стрикленд: «Мы живем в коммунистической стране со множеством законов»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) признался, что боится попасть в тюрьму.

«Вопрос: Моя девушка сказала: «Ты часто беспокоишься о том, что попадешь в тюрьму. Это ненормально для большинства людей». А вы, ребята, боитесь попасть в тюрьму? Мне это в кошмарах снится. Да, потому что это просто ужасно, и мы живем в коммунистической стране со множеством законов», — написал Стрикленд в соцсети X.

Стрикленд победил Пауло Косту (14-4) раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Шон Стрикленд
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