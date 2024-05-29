Стрикленд — о бое с Костой: «Будет кровавая баня»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с седьмым номером рейтинга в среднем весе Пауло Костой (14-3).

«На UFC 302 будет кровавая баня, — сказал Стрикленд на Countdown to UFC 302. — Я думаю, что мы с Костой будем драться до конца. Это будет 25-минутная война. Мы оба будем смотреть друг на друга в третьем или четвертом раунде и думать: «Черт, у нас есть еще один раунд». Но психологически я, как всегда, готов умереть за то, чего хочу. И я думаю, что разорву его на части».

Стрикленд и Коста подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.