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Сегодня, 11:16

Стрикленд: «В Австралии UFC предоставила мне телохранителя, по сравнению с которым я навсегда останусь слабаком»

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) рассказал, что остался под впечатлением от телохранителя, которого лига предоставила ему в Австралии перед турниром UFC 293.

«После того как я ударил того фаната в Сиднее, UFC предоставила мне телохранителя (спасибо, что не стал выдвигать обвинения). Но этот телохранитель... Боже мой, это был реальный зверь. Он рассказал мне одну историю про спецназ, после которой я навсегда останусь слабаком по сравнению с ним», — написал Стрикленд в соцсети X.

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

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