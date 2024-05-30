Стрикленд: «Новые перчатки UFC — полный отстой»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) жестко раскритиковал новые перчатки лиги, которые будут надевать бойцы, начиная с турнира UFC 302.

«Новые перчатки — полный отстой. Я бы хотел поговорить с человеком, который их изобрел. Он когда-нибудь вообще дрался в своей жизни? Часто в жизни встречаются придурки, которые ни черта не понимают. Они такие: «Ох, это крутая идея! Надо ее воплотить!»

То же самое с мотоциклами. Ты покупаешь себе мотоцикл, а на нем всякая ненужная херня. С чего ты вообще взял, что это хорошая идея? Новые перчатки UFC — полный отстой. UFC в этом вопросе облажалась", — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Стрикленд и Пауло Коста (14-3) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.