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Сегодня, 11:47

Стрикленд раскрыл сообщение, которое он получил от Меган Фокс

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) рассказал, что актриса Меган Фокс написала ему с просьбой прекратить травлю ее и ее детей. Ранее Стрикленд высмеял одежду сыновей Фокс, которые одевались как мальчики.

«Она набросилась на меня, но у меня есть женщина. Я бы никогда не сделал ничего плохого, но сообщение было каким-то странным. Она написала: «Над моими детьми издеваются, а надо мной в интернете из-за того, что ты сказал, что они трансвеститы». Я ответил: «Прости, Меган. Я заткнусь нахрен, но ты все еще пьешь кровь и все такое. Ты все еще делаешь много странных вещей, Меган».

Стрикленд победил Пауло Косту (14–4) раздельным решением судей (46–49, 50–45, 49–46). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Шон Стрикленд
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