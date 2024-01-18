Стрикленд — о женских боях: «Никто не хочет смотреть это дерьмо»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) уверен, что женское MMA никто бы не смотрел, если бы их транслировали отдельно от боев мужчин.

«Думаю, большинству людей не нравятся женские бои. Если бы женские бои транслировались отдельно от мужских, то никто не стал бы смотреть этот дерьмо! Это факт. Между мужскими и женскими боями большая разница. Возьмите вон того слабенького канадца [показывает на журналиста в зале], даже он побьет Ракель Пеннингтон [боец UFC]. Мне не хочется смотреть за дракой двух кошек, я хочу увидеть битву двух львов» — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Стрикленд и Дрикус дю Плесси (28-5) подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада.