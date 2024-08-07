Стрикленд: «Я просто не понимаю любви и сострадания к бездомным. Эти люди — обдолбанные зомби»

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) признался, что не любит бездомных людей, сравнив их с «наркотическими зомби».

«Я просто не понимаю любви и сострадания к бездомным. Эти люди — обдолбанные зомби. Они не пытаются выкарабкаться, они наркотические зомби. Они несут наркотики и преступность вашим детям. Им нужно собраться и убраться в мешок.

Я не терплю бездомных в своем районе. Я сожгу палатку, подерусь с бомжом. Но здесь есть бездомный парень, он черный. Я просто не знаю, буду ли я чувствовать себя правым, говоря: «Мы не хотим, чтобы ты был здесь». Почему он не может быть белым бомжом?» — написал боец в соцсети X.

Стрикленд победил Пауло Косту (14-4) раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.