Марк Хант проиграл суд UFC. Дана Уайт назвал Ханта «помешанным»

Экс-боец UFC Марк Хант (13-14) летом подал на UFC, Дану Уайта и Брока Леснара (5-3) в суд за нанесение побоев, пособничество в нанесении побоев и гражданский сговор. Тем не менее суд решил, что Хант не представил достаточных доказательств ни одного из своих утверждений.

«Марк Хант проиграл столько судебных исков, выдвинутых против нас. Просто безумие! Он немного помешанный парень. Сейчас ему придется заплатить судебные издержки», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Хант утверждал, что Уайт знал, что Леснар употребляет запрещенные препараты, но все равно организовал ему бой против Ханта на UFC 200 в 2016 году. Ранее Хант подал иск в конце 2017-го, но судья из Невады дважды отклонял его.