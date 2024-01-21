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Сегодня, 19:49

Судья Корнеев считает, что рефери должен был снять балл с Аллена в поединке с Евлоевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель Всероссийской коллегии судей Союза ММА России Виктор Корнеев прокомментировал запрещенный удар коленом в голову, который британский боец Арнольд Аллен нанес россиянину Мовсару Евлоеву.

«Если этот удар нанес травму, рассечение или привел к нокдауну, то нужно снимать балл, а если привел к остановке боя, то должна быть дисквалификация. В ином случае это будет несправедливо ко второму участнику боя. Вольная трактовка правил приведет к анархии», — цитирует Корнеева MMA.Metaratings.ru.

Евлоев единогласным решением судей победил Аллена на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Мовсар Евлоев
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