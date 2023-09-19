Судья отказался комментировать спорное судейское решение в бою Шевченко и Грассо

Журналист Аарон Бронштетер сообщил в соцсетях, что запросил интервью с судьей Майклом Беллом, который во время реванша Валентины Шевченко (23-4) и Алексы Грассо (16-3) отдал мексиканке пятый раунд со счетом 10-8. Также Бронштетер спросил у Комиссии штата Невада, возможно ли ему присутствовать на послематчевых брифингах. На оба запроса журналист получил отказ.

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Если бы Белл в пятом раунде поставил счет 10-9 в пользу мексиканки, то победу в бою одержала бы Шевченко раздельным решением судей со счетом (47-48, 47-48, 48-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.