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Судья в бою Грассо и Шевченко отдал мексиканке 5-й раунд со счетом 10-8

Давид Хачатрян
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Один из трех судей в чемпионском поединке UFC за титул в наилегчайшем весе между Алексой Грассо (16-3) и Валентиной Шевченко (23-4), Майкл Белл, отдал заключительный пятый раунд Грессо со счетом 10-8, в то время как два других судьи увидели победу Грассо со счетом 10-9.

Если бы Белл в пятом раунде поставил счет 10-9 в пользу мексиканки, то победу в бою одержала бы Шевченко раздельным решением судей со счетом (47-48, 47-48, 48-47).

При этом мнение спортивных журналистов разделилось. 11 журналистов увидели победу Грассо со счетом 48-47, один журналист увидел победу мексиканки со счетом 47-46, и 11 журналистов увидели победу Шевченко со счетом 47-48.

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
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