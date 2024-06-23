Тренер Анкалаева: «С каждым боем Шаре Буллету будет все сложнее и сложнее»

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева поделился мнением о победе Шары Буллета на турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии.

Россиянин победил бразильца Антонио Троколи нокаутом в третьем раунде.

«Шаре достался неудобный соперник, но у него есть дырочки, над которыми нужно поработать. В первую очередь это касается борцовских навыков. Ему надо их улучшить, чтоб спокойно контролировать соперника.

С каждым боем Шаре будет все сложнее и сложнее, потому что ему будут давать более сильных оппонентов», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Шара Буллет одержал 13-ю победу в 13-м поединке в ММА.