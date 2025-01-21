Сулейманов одобрил решение Царукяна сняться с боя против Махачева

Экс-чемпион АСА в полулегком весе Алихан Сулейманов высказался о решении Армана Царукяна сняться с боя против Ислама Махачева на турнире UFC 311 из-за травмы спины.

«Я впервые слышу, чтобы на велобайке потянули спину. Многие бойцы сливают бои из-за травм. Кто-то выбывает из боя, у кого хватает ума, а кто-то нет. Царукян очень умно поступил. Если бы он проиграл, то это откинуло бы его назад. Это правильное решение. Сейчас одержит еще одну победу и снова сможет подраться за титул», — цитирует Сулейманова MMA.Metaratings.ru.

Вместо Царукяна поединок с Махачевым провел бразильский боец Ренато Мойкано. Россиянин победил Мойкано удушающим приемом в первом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе в 4-й раз за карьеру.