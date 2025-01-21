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Сегодня, 13:01

Сулейманов считает, что в полусреднем весе Махачев не сможет драться так, как в легком

Камила Абдурахманова
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Экс-чемпион АСА в полулегком весе Алихан Сулейманов поделился мыслями о перспективах Ислама Махачева в полусреднем дивизионе UFC.

«Если быть честным, он не сможет в 77 килограмм драться так, как в легком. Да, он, возможно, одержит несколько побед, но он не победит всех. Это разные категории, разница в семь килограмм. Но нельзя сказать, что он очень большой для легкого веса», — сказал Сулейманов MMA.Metaratings.ru.

19 января на турнире UFC 311 российский боец Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано, заставив его сдаться. Таким образом он в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алихан Сулейманов
Ислам Махачев
UFC
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