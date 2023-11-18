Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:13

Сулейманов сравнил Хабиба и Махачева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил двух топовых российских бойцов ММА — Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Кто круче: Хабиб или Махачев? Оба крутые! Они мои земляки, и никогда не смогу сказать про них плохое. Я только за хорошее! Уважаю их: они самые сильные бойцы», — приводит слова Сулейманова Sport24.

35-летний Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года в возрасте 32 лет. Он провел 29 поединков, одержав 19 досрочных побед и не потерпев ни одного поражения.

В последнем бою 32-летний Махачев в реванше победил нокаутом австралийца Алекса Волкановски. Поединок состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-596932-futbolist-lokomotiva-suleymanov-otvetil-kto-kruche-khabib-ili-makhachev
ФК Локомотив (Москва)
Ислам Махачев
Тимур Сулейманов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ВАДА кошмарит мировой спорт. Россия — основная, но не единственная жертва
Загитова поделилась эмоциями после презентации своей первой коллекции одежды
Киллер Ореховской ОПГ Пустовалов выйдет на свободу 18 ноября после 24 лет тюрьмы
В Москве подросток упал с высоты 12-го этажа на припаркованную машину
Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Гаджиев считает, что Перейра может конкурировать с Анкалаевым