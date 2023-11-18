Сулейманов сравнил Хабиба и Махачева

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил двух топовых российских бойцов ММА — Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Кто круче: Хабиб или Махачев? Оба крутые! Они мои земляки, и никогда не смогу сказать про них плохое. Я только за хорошее! Уважаю их: они самые сильные бойцы», — приводит слова Сулейманова Sport24.

35-летний Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года в возрасте 32 лет. Он провел 29 поединков, одержав 19 досрочных побед и не потерпев ни одного поражения.

В последнем бою 32-летний Махачев в реванше победил нокаутом австралийца Алекса Волкановски. Поединок состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.