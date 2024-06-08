Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:35

Тагир Уланбеков — Джошуа Ван: когда состоится бой и где пройдет турнир UFC

Уланбеков и Ван проведут поединок на турнире UFC on ESPN 58
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Тагир Уланбеков.
Тагир Уланбеков.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский боец ММА наилегчайшего веса Тагир Уланбеков подерется с представителем Мьянмы Джошуа Ваном на турнире UFC on ESPN 58 в ночь с 15 на 16 июня. Их поединок предварительного карда начнется около 04.00 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств состоится на территории спортивной арены «UFC Apex» в городе Энтерпрайз (штат Невада, США). В главном событии турнира подерутся американец Алекс Перес и японец Тацуро Таира.

Бой Уланбеков — Ван можно будет посмотреть в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего Уланбекова в профессиональных ММА — 16 побед и два поражения. У 22-летнего Вана в смешанных единоборствах — 14 побед и одно поражений.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Джошуа Ван
Тагир Уланбеков
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
Защитник «Флориды» Куликов впервые сыграет в финале Кубка Стэнли в 33 года
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Асу Алмабаев — Хосе Джонсон: когда состоится бой и где пройдет турнир UFC

Хамзат Чимаев — Роберт Уиттакер: когда состоится бой и где пройдет турнир UFC