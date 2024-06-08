Российский боец ММА наилегчайшего веса Тагир Уланбеков подерется с представителем Мьянмы Джошуа Ваном на турнире UFC on ESPN 58 в ночь с 15 на 16 июня. Их поединок предварительного карда начнется около 04.00 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств состоится на территории спортивной арены «UFC Apex» в городе Энтерпрайз (штат Невада, США). В главном событии турнира подерутся американец Алекс Перес и японец Тацуро Таира.

Бой Уланбеков — Ван можно будет посмотреть в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего Уланбекова в профессиональных ММА — 16 побед и два поражения. У 22-летнего Вана в смешанных единоборствах — 14 побед и одно поражений.

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