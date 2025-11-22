Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:20

Тагир Уланбеков — Кедзи Хоригути: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя UFC Fight Night в Дохе

Тагир Уланбеков и Кедзи Хоригути проведут бой на UFC Fight Night 265 в Дохе 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боец Тагир Уланбеков и японец Кедзи Хоригути проведут поединок в наилегчайшем весе на турнире UFC Fight Night 265.

Время начала и во сколько бой Уланбеков — Хоригути

Турнир UFC Fight Night пройдет в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября. Шоу стартует в 18.00 по московскому времени, бой Уланбекова и Хоригути в предварительном карде ожидается около 19.40 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

ММА UFC: Хоригучи — Уланбеков

34-летний Уланбеков имеет в профессиональных ММА 18 побед и 2 поражения. 35-летний Хоригути на профессиональном уровне одержал 34 победы, потерпел 5 поражений и еще один бой признан несостоявшимся.

Где смотреть UFC Fight Night и бой Уланбеков — Хоригути

Трансляция боя Уланбеков — Хоригути, как и других поединков турнира, пройдет на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Главный кард и часть боев прелимов в прямом эфире покажут канал «Матч ТВ» с ретрансляцией на онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».

Ключевые события и результат боя Уланбеков — Хоригути и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Telegram Дзен Max
Киоджи Хоригучи
Тагир Уланбеков
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Суд арестовал экс-президента Бразилии Болсонару по подозрению в побеге
Пленный боец ВСУ поблагодарил ВС РФ за свое спасение
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Задержаны члены похищавшей участников СВО банды
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя