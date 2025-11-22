Тагир Уланбеков и Кедзи Хоригути проведут бой на UFC Fight Night 265 в Дохе 22 ноября

Российский боец Тагир Уланбеков и японец Кедзи Хоригути проведут поединок в наилегчайшем весе на турнире UFC Fight Night 265.

Время начала и во сколько бой Уланбеков — Хоригути

Турнир UFC Fight Night пройдет в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября. Шоу стартует в 18.00 по московскому времени, бой Уланбекова и Хоригути в предварительном карде ожидается около 19.40 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

ММА UFC: Хоригучи — Уланбеков

34-летний Уланбеков имеет в профессиональных ММА 18 побед и 2 поражения. 35-летний Хоригути на профессиональном уровне одержал 34 победы, потерпел 5 поражений и еще один бой признан несостоявшимся.

Где смотреть UFC Fight Night и бой Уланбеков — Хоригути

Трансляция боя Уланбеков — Хоригути, как и других поединков турнира, пройдет на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Главный кард и часть боев прелимов в прямом эфире покажут канал «Матч ТВ» с ретрансляцией на онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».

Ключевые события и результат боя Уланбеков — Хоригути и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.