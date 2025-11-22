Видео
UFC

Сегодня, 10:30

Тагир Уланбеков — Кедзи Хоригути: трансляция боя UFC Fight Night в Дохе начнется в 19.40 мск

Тагир Уланбеков и Кедзи Хоригути проведут бой на UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Тагир Уланбеков (Россия) и Киоджи Хоригучи (Япония), выступающие в наилегчайшем весе, встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар).

Результаты поединка Уланбеков vs Хоригучи и всего турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). Ориентировочное время начала трансляции — 19.40 по московскому времени (рекомендуем подключаться заранее)

21 июня 2025 года Тагир Уланбеков победил Азата Максума из Казахстана единогласным решением судей. Киоджи Хоригучи проводит дебютный поединок в UFC.

Киоджи Хоригучи
Тагир Уланбеков
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
