Российский боец Тагир Уланбеков и японец Кедзи Хоригути проведут поединок в наилегчайшем весе на UFC Fight Night 265 в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет на «ABHA Арене» в Дохе (Катар). Начало боя Уланбеков — Хоригути — после 19.40 по московскому времени.

ММА UFC: Хоригучи — Уланбеков

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (с 20.00 мск), а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

34-летний Уланбеков в ММА одержал 17 побед и потерпел два поражения. На счету 35-летнего Хоригути профессиональный рекорд — 31 победа, пять поражений и один несостоявшийся бой.