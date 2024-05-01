Тагир Уланбеков подерется с Алексом Пересом 15 июня на UFC Fight Night 243

12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков (15-2) проведет следующий поединок против пятого номера рейтинга Алекса Переса (25-8) 15 июня на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Уланбеков провел в UFC пять боев, проиграв лишь Тиму Эллиотту (20-13) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Последние два боя россиянин победил сабмишном.

Перес прервал серию из трех поражений, победив в прошлом бою Матеуса Николау (19-4) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 27 апреля на UFC on ESPN 55 в UFC Apex в Парадайсе, США.