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Сегодня, 08:47

Тагир Уланбеков подерется с Алексом Пересом 15 июня на UFC Fight Night 243

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков (15-2) проведет следующий поединок против пятого номера рейтинга Алекса Переса (25-8) 15 июня на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Уланбеков провел в UFC пять боев, проиграв лишь Тиму Эллиотту (20-13) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Последние два боя россиянин победил сабмишном.

Перес прервал серию из трех поражений, победив в прошлом бою Матеуса Николау (19-4) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 27 апреля на UFC on ESPN 55 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Тагир Уланбеков
UFC
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