Тагир Уланбеков против Кедзи Хоригути: дата боя UFC

29 октября, 19:20
Тагир Уланбеков из России и Кедзи Хоригути из Японии встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Поединок бойцов наилегчайшего веса будет проходить в спортивном комплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Начало главного карда события — в 21.00 по московскому времени.
Уланбеков одержал 17 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. Рост бойца составляет 168 см, размах рук — 178 см.
В рекорде Хоригути — 31 победа, пять поражений и один несостоявшийся бой. Его рост и размах рук составляют 165 см. Японец не дрался под эгидой UFC с 2016 год, выступая в Rizin и Bellator.
Уланбеков и Хоригути должны были провести бой на турнире UFC 21 июня, но поединок сорвался из-за снятия Кедзи. Тагир получил в соперники Азата Махсума и победил решением судей.
Хидетоши Наката
Нормальный вариант для Хоригути, только вернулся и в 1м же бою получает бойца из топ-15. А вот что дает этот бой для Тагира?
06.11.2025