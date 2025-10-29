Видео
29 октября, 19:20

Тагир Уланбеков против Кедзи Хоригути: дата боя UFC

Тагир Уланбеков и Кедзи Хоригути встретятся на турнире UFC в Дохе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Тагир Уланбеков из России и Кедзи Хоригути из Японии встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Поединок бойцов наилегчайшего веса будет проходить в спортивном комплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Начало главного карда события — в 21.00 по московскому времени.

Уланбеков одержал 17 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. Рост бойца составляет 168 см, размах рук — 178 см.

В рекорде Хоригути — 31 победа, пять поражений и один несостоявшийся бой. Его рост и размах рук составляют 165 см. Японец не дрался под эгидой UFC с 2016 год, выступая в Rizin и Bellator.

Уланбеков и Хоригути должны были провести бой на турнире UFC 21 июня, но поединок сорвался из-за снятия Кедзи. Тагир получил в соперники Азата Махсума и победил решением судей.

Результаты боев UFC можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

1

  • Хидетоши Наката

    Нормальный вариант для Хоригути, только вернулся и в 1м же бою получает бойца из топ-15. А вот что дает этот бой для Тагира?

    06.11.2025

    Киоджи Хоригучи
    Тагир Уланбеков
