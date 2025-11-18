Тагир Уланбеков (Россия) и Киоджи Хоригучи (Япония) встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Ориентировочное время начала поединка в наилегчайшем весе — в 19.50 по московскому времени.

Результаты поединка Уланбеков vs Хоригучи и всего турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно).

34-летний Уланбеков одержал 17 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В рекорде 35-летнего Хоригучи — 31 победа, 5 поражений и 1 несостоявшийся бой.