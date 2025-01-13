Тагир Уланбеков против Клейтона Карпентера: во сколько начнется бой UFC 311

Российский боец Тагир Уланбеков проведет поединок в наилегчайшем весе против американца Клейтона Карпентера на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января. Ориентировочное время начала боя Уланбеков — Карпентер — в 2.00 по московскому времени. Вечер ММА состоится на спортивной арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

33-летний Уланбеков в ММА провел 18 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения. Последний бой россиянин провел в декабре 2023 года на UFC 296. Тогда Тагир победил Коди Дерден сабмишном.

28-летний Карпентер в профессиональной карьере имеет восемь боев (все завершились победой). Предыдущий поединок Клейтона состоялся на UFC Fight Night 244, где американский боец победил Лукаса Роху техническим сабмишном.

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